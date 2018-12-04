Комитет рекомендует Раде принять законопроект об адвокатуре в первом чтении

Фото: Верховная рада (РБК-Украина/Виталий Носач)

Депутаты будут голосовать за него в четверг

Члены комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовали законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" к голосованию в первом чтении. Такое решение депутаты приняли во время заседания при участии представителей и экспертов Совета Европы и адвокатов – членов Национальной ассоциации адвокатуры Украины, которое проходило во вторник, 4 декабря, сообщает РБК-Украина.

Международный эксперт Совета Европы Ритис Якубаускас, который анализировал законопроект №9055 на предмет соответствия стандартам Совета Европы, отметил, что "положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы относительно регулирования и защиты профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже больший, чем требуют стандарты, защита адвокатам в осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, в саморегулировании и самоуправлении своего сообщества".

По мнению экспертов Совета Европы, наиболее положительные достижения законопроекта касаются расширения прав и гарантий адвокатов, что, среди прочего, включают в себя участие адвоката во всех следственных или процессуальных действиях, участие в которых имеет право принимать клиент; беспрепятственный доступ к помещениям суда, прокуратуры, полиции, Министерства внутренних дел и правоохранительных органов; идентифицирован доступ до всех государственных реестров; усиление защиты информации в рамках адвокатской тайны, включая неразглашение даже при наличии разрешения клиента, а также использование любых технических средств без специального разрешения

В понедельник партнеры и руководители ведущих юридических фирм обратились к председателю Верховной рады Андрею Парубию и председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича с просьбой принять законопроект №9055 в первом чтении как такой, что позволяет обеспечить прогрессивное развитие адвокатуры в интересах общества и в целях обеспечения справедливого правосудия".

С аналогичным призывом выступили и эксперты Реанимационного пакета реформ. Они призвали депутатов поддержать проект закона в первом чтении и доработать его с учетом замечаний и предложений экспертной среды перед принятием во втором.

На прошлой неделе с письмом о поддержке законопроекта в Верховную раду обратилась международная антикоррупционная организация Transparency International.

Законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" является последовательным шагом украинской власти в рамках комплексной реформы сферы правосудия.

Напомним, эксперты СЕ в целом положительно оценивают процессы, что происходит в рамках судебной реформы, и сотрудничество с украинской властью во внедрении европейских стандартов правосудия.

"Украина и украинские органы власти провели огромную работу, это чрезвычайные усилия и это просто потрясающе, что за такой короткий промежуток времени было разработано и принято столько законов. Это абсолютно беспрецедентно для других демократических стран", - прокомментировала Лорена Бахмайер-Винтер, профессор права Университета Комплутенсе в Мадриде (Испания), международный эксперт Совета Европы, во время выступления на VII Судебном форуме, который в прошлом месяце состоялся в Киеве.