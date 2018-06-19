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Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект про відновлення кредитування у другому читанні

НовиниФінанси    19.06.2018 - 16:00
Фото: Верховна Рада України (НБУ)
Фото: Верховна Рада України (НБУ)

Законопроект буде внесено на повторний розгляд парламенту

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує парламенту прийняти законопроект № 3027-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо відновлення кредитування". Про це повідомляє прес-служба Національного банку України в Facebook.

"Тільки що Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності одноголосно рекомендував Верховній Раді законопроект №6027-д по відновленню кредитування до другого читання", - повідомили в прес-службі.

 

#event #Radavote4reforms Щойно Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності...

Опубліковано Національний банк України 19 червня 2018 р.

НБУ привітав таке рішення профільного комітету і зазначив, що прийняття цього законопроекту дозволить зменшити ризики для банківських установ в ході здійснення кредитних операцій. Таким чином, банки охочіше надаватимуть кредити клієнтам.

Крім того, законопроект №6027-д спрямований на полегшення доступу суб'єктів господарювання та фізичних осіб до користування банківськими позиками. Це в свою чергу дасть стимули для розвитку економіки.

Нагадаємо,раніше народні депутати в першому читанні підтримали законопроект №6027-д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо відновлення кредитування.

Проект за основу з другого разу підтримали 237 нардепів.

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Теги публікації: Парламент, кредит, законопроект  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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