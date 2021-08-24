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Комитет по разведке Конгресса США сомневается в эвакуации до 31 августа

Автор: Артур Родивилов

Адам Шифф, член Палаты представителей Соединённых Штатов из Демократической партии и глава комитета по разведке заявил, что сомневается в возможности эвакуировать американских граждан, военнослужащих и их афганских помощников из Афганистана до 31 августа. Сроки могут быть продлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шифф уточнил, что в Афганистане в опасном положении находятся десятки тысяч американцев и их помощников из местного населения.

"Мне сложно представить, что эвакуацию можно полностью завершить до конца месяца. Я, безусловно, придерживаюсь мнения, что военное присутствие надо сохранить столько, сколько потребуется для вывоза американских граждан и выполнения нашего морально-этического долга перед нашими афганскими партнерами", - заявил Шифф по результатам закрытой встречи с руководством разведывательного сообщества США.

Напомним, США за последние сутки вывезли из аэропорта Кабула около 16 тысяч человек.

Отметим, ранее президент США Джо Байден предупредил гражданские авиакомпании страны, что им, возможно, прийдется помогать в эвакуации людей из Афганистана.

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Афганистан