Комітет Ради саботував розгляд президентського законопроекту "Про нацбезпеку"

З 18 членів комітету були присутні лише 8

Народні депутати України, які входять в комітет Верховної Ради (ВР) з нацбезпеки та оборони, не прийшли на засідання комітету щодо розгляду президентського законопроекту "Про національну безпеку України". Про це повідомив член комітету Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що засідання комітету з нацбезпеки і оборони повинно було відбутися в середу, 21 березня, о 15:00.

"Тільки що засідання комітету ВР з нацбезпеки і оборони було зірвано. Фактично вперше за 3,5 роки роботи Ради нинішнього скликання депутати-члени комітету масово проігнорували найважливіше засідання - повинен був бути розглянутий і підготовлений до першого читання (на завтра) президентський законопроект "Про національну безпеку України", - зазначив Тимчук.

Він додав, що з 18 членів комітету були присутні лише 8. З причин відсутності кворуму комітет не зміг провести засідання. Тимчук повідомив, що позавчора, в понеділок 19 березня, позачергове засідання комітету по цій же темі також було зірвано, і теж через відсутність кворуму.

"Цей документ - з Топ-5 (якщо не Топ-3) найбільш важливих для країни законопроектів за останній рік. І такий, прийняття якого давно чекають наші партнери з країн НАТО. Враховуючи ці факти, можна сміливо говорити про саботаж. Інакше ситуацію не назвати", - заявив Тимчук.

Тільки що засідання Комітету ВР з нацбезпеки і оборони було зірвано. Фактично вперше за 3,5 роки роботи Ради... Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року законопроект про нацбезпеку надійшов у Верховну раду України.

Пізніше стало відомо, що ряд положень зареєстрованого президентом України Петром Порошенком законопроекту "Про національну безпеку України" суперечить практикам Євросоюзу і НАТО.