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Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном воинском учете для женщин

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 17:13
Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном воинском учете для женщин Фото: комитет Рады поддержал законопроект о добровольном воинском учете для женщин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предлагается сделать добровольным воинский учет для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народную депутатку Роксолану Пидласу в Facebook.

"Комитет нацбезопасности и обороны одобрил (в 1 чтении) законопроект, делающий воинский учет для женщин добровольным. Надеюсь на скорое голосование в зале", - написала Пидласа.

При этом нардеп Марьяна Безуглая отметила, что члены комитета решили поддержать добровольность воинского учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений.

"Минобороны под протокол отметило, что дата 1 октября 2022 года в любом случае будет изменена", - рассказала она.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Украины внесло предложения в Раду, которые направлены на урегулирование вопроса постановки женщин на военный учет.

Также мы писали, что, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, постановка женщин на воинский учет будет осуществляться добровольно. Информация о необходимости постановки на учет женщин определенных специальностей не соответствует действительности.

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