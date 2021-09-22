Комитет Рады поддержал проведение выборов мэра Кривого Рога в конце марта
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел назначение проведения внеочередных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта. Депутаты поддержали это предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
"Только что Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение проведения выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года", - написал Качура.
Он отметил, что дату проведения внеочередных выборов в Кривом Роге должна утвердить Верховная рада.
Напомним, ранее в Верховную раду Украины поступило ходатайство и.о. городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула о внеочередных выборах мэра.
Отметим, необходимость в проведении внеочередных выборов мэра возникла из-за гибели городского головы Константина Павлова, который умер от огнестрельного ранения в августе. Рассматриваются две версии - самоубийство и доведение до самоубийства.