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Комитет Рады хочет пригласить на заседание главного санврача: что рассмотрят

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 17:55
Комитет Рады хочет пригласить на заседание главного санврача: что рассмотрят Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования хочет пригласить на заседание главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко. Заседание состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет решил провести заседание рабочей группы для рассмотрения предложений к законопроекту №4142 "О системе общественного здоровья".

"На заседание планируется пригласить заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и экспертов медицинского сообщества", - говорится в сообщении.

Этот закон вводит на законодательном уровне понятие "общественное здоровье" как сферу знаний и организованную деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни.

Документ определяет полномочия главного санитарного врача. Он от имени Минздрава инициирует перед Кабинетом министров вопрос установления карантина.

Напомним, в начале февраля Рада приняла за основу законопроект о системе общественного здоровья. "За" проголосовали 242 нардепа.

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