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Комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы БЭБ: кто они

Автор: Валерия Полищук

Конкурсная комиссия по назначению директора Бюро экономической безопасности провела собеседования с 12 кандидатами. Три кандидата прошли к заключительному этапу конкурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

В ближайшее время их кандидатуры представят на рассмотрение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. По итогам собеседования три кандидата набрали высший балл - 7.

Так, в заключительном этапе конкурса на должность главы БЭБ будут участвовать:

  • Василий Горбаль

Член Совета Национального банка и советник министра финансов. Ранее он работал заместителем главы правления "Укргазбанка", а позже стал его владельцем.

Горбаль был народным депутатом четвертого, пятого и шестого созывов. С 2005 года был членом Партии регионов, а в 2010 году возглавив Львовскую ОГА. С 2013 по 2014 год был советником секретаря СНБО.

  • Вадим Мельник

Глава Государственной фискальной службы с декабря прошлого года. Более 14 лет проходил службу в Налоговой милиции. После чего стал руководителем главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

  • Аттила Ковчи

Прокурор из Офиса генерального прокурора. Более 15 лет работал в Государственной налоговой администрации в Тернопольской области. Там он занимал должности от начальника следственного отделения до заместителя начальника управления - начальника следственного отдела. В период с 2011 до 2016 годов работал в частном секторе.

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Бюро экономической безопасности