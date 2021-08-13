ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы БЭБ: кто они

Новина українською →
Пятница 13 августа 2021 22:06
Комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы БЭБ: кто они Фото: Комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы БЭБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Конкурсная комиссия по назначению директора Бюро экономической безопасности провела собеседования с 12 кандидатами. Три кандидата прошли к заключительному этапу конкурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

В ближайшее время их кандидатуры представят на рассмотрение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. По итогам собеседования три кандидата набрали высший балл - 7.

Так, в заключительном этапе конкурса на должность главы БЭБ будут участвовать:

  • Василий Горбаль

Член Совета Национального банка и советник министра финансов. Ранее он работал заместителем главы правления "Укргазбанка", а позже стал его владельцем.

Горбаль был народным депутатом четвертого, пятого и шестого созывов. С 2005 года был членом Партии регионов, а в 2010 году возглавив Львовскую ОГА. С 2013 по 2014 год был советником секретаря СНБО.

  • Вадим Мельник

Глава Государственной фискальной службы с декабря прошлого года. Более 14 лет проходил службу в Налоговой милиции. После чего стал руководителем главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

  • Аттила Ковчи

Прокурор из Офиса генерального прокурора. Более 15 лет работал в Государственной налоговой администрации в Тернопольской области. Там он занимал должности от начальника следственного отделения до заместителя начальника управления - начальника следственного отдела. В период с 2011 до 2016 годов работал в частном секторе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности
NEWS
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен