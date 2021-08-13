ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комісія вибрала трьох кандидатів на пост глави БЕБ: хто вони

Новость на русском →
П'ятниця 13 серпня 2021 22:06
Комісія вибрала трьох кандидатів на пост глави БЕБ: хто вони Фото: комісія вибрала трьох кандидатів на пост глави Беб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Конкурсна комісія за призначенням директора Бюро економічної безпеки провела співбесіди з 12 кандидатами. Три кандидати пройшли до заключного етапу конкурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Найближчим часом їх кандидатури представлять на розгляд прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. За підсумками співбесіди три кандидати набрали вищий бал - 7.

Так, у заключному етапі конкурсу на посаду голови БЕБ братимуть участь:

  • Василь Горбаль

Член Ради Національного банку та радник міністра фінансів. Раніше він працював заступником голови правління "Укргазбанку", а пізніше став його власником.

Горбаль був народним депутатом четвертого, п'ятого і шостого скликань. З 2005 року був членом Партії регіонів, а у 2010 році очоливши Львівську ОДА. З 2013 по 2014 рік був радником секретаря РНБО.

  • Вадим Мельник

Голова Державної фіскальної служби з грудня минулого року. Понад 14 років проходив службу в податковій міліції. Після чого став керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

  • Аттіла Ковчі

Прокурор з офісу генерального прокурора. Понад 15 років працював у Державній податковій адміністрації в Тернопільській області. Там він обіймав посади від начальника слідчого відділення до заступника начальника управління - начальника слідчого відділу. У період з 2011 до 2016 років працював у приватному секторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки
NEWS
Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії, є поранені
Військові на Донбасі потрапили під обстріл з мінометів та артилерії, є поранені
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень