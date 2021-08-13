Комісія вибрала трьох кандидатів на пост глави БЕБ: хто вони

Конкурсна комісія за призначенням директора Бюро економічної безпеки провела співбесіди з 12 кандидатами. Три кандидати пройшли до заключного етапу конкурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання .

Найближчим часом їх кандидатури представлять на розгляд прем'єр-міністру України Денису Шмигалю. За підсумками співбесіди три кандидати набрали вищий бал - 7.

Так, у заключному етапі конкурсу на посаду голови БЕБ братимуть участь:

Василь Горбаль

Член Ради Національного банку та радник міністра фінансів. Раніше він працював заступником голови правління "Укргазбанку", а пізніше став його власником.

Горбаль був народним депутатом четвертого, п'ятого і шостого скликань. З 2005 року був членом Партії регіонів, а у 2010 році очоливши Львівську ОДА. З 2013 по 2014 рік був радником секретаря РНБО.

Вадим Мельник

Голова Державної фіскальної служби з грудня минулого року. Понад 14 років проходив службу в податковій міліції. Після чого став керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Аттіла Ковчі

Прокурор з офісу генерального прокурора. Понад 15 років працював у Державній податковій адміністрації в Тернопільській області. Там він обіймав посади від начальника слідчого відділення до заступника начальника управління - начальника слідчого відділу. У період з 2011 до 2016 років працював у приватному секторі.