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Комиссии для назначения субсидий будут ликвидированы: Кабмин унифицирует процедуру

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 16:06
Комиссии для назначения субсидий будут ликвидированы: Кабмин унифицирует процедуру Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документ унифицирует условия назначения жилищных субсидий.

Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проектом предусмотрено упразднение комиссий, образованных районными, районными в г. Киеве государственными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов как отдельного субъекта властных полномочий, выносит решение о назначении в отдельных случаях жилищных субсидий.

Кроме того, проектом предусмотрено уточнение составляющих дохода лиц, которым предоставляются жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 28 января рекомендовал Кабмину подать предложения относительно изменений в бюджет-2021 для увеличения расходов на субсидии.

Напомним, в госбюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

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