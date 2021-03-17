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Комісії для призначення субсидій будуть ліквідовані: уряд уніфікує процедуру

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 16:06
Комісії для призначення субсидій будуть ліквідовані: уряд уніфікує процедуру Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо зміни порядку надання житлових субсидій населенню. Документ уніфікує умови призначення житлових субсидій.

Проект документу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом передбачено скасування функціонування комісій, утворених районними, районними у м. Києві державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад як окремого суб'єкта владних повноважень, що виносить рішення щодо призначення в окремих випадках житлових субсидій.

Крім того, проектом передбачено уточнення складових доходу осіб, яким надаються житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 28 січня рекомендувала Кабміну подати пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення витрат на субсидії.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж в 2020 році.

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