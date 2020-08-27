Комиссар ЕС по торговле ушел в отставку из-за нарушения карантина

Фото: Фил Хоган (ec.europa.eu)

Чиновник в нарушение карантина посетил ужин с участием более 80 гостей

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган ушел в отставку из-за политического скандала, связанного с нарушением карантинных ограничений во время визита в Ирландию. Чиновник посетил ужин с участием более 80 гостей.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе Хоган посетил ужин в гольф-клубе, состоявшемся в городке Клифден на атлантическом побережье Ирландии.

Мероприятие нарушало установленные властями правила в отношении допустимого количества гостей и продолжительности вечера. Ограничительные меры разрешают собираться в закрытых помещениях группам численностью не более шести человек.

Участие в этом ужине привело к отставке ирландского министра сельского хозяйства Дара Каллири и наказанию нескольких законодателей.

После этого правительство Ирландии обвинило еврокомиссара в том, что он явно нарушил правила, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

Хоган извинился за свое участие в ужине.

"Я глубоко сожалею, что моя поездка в Ирландию - страну, которую я с гордостью представляю в качестве государственного служащего большую часть своей сознательной жизни - вызвала такое беспокойство, беспокойство и расстройство", - сказал он.

Отмечается, что отставка Хогана станет ударом по авторитету команды, возглавляемой президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ей придется произвести перестановки в своей команде.

Напомним, ранее министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли заявил, правительство планирует ввести в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 для прибывающих пассажиров.