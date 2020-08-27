ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Комісар ЄС з торгівлі пішов у відставку через порушення карантину

Євросоюз, Четвер 27 серпня 2020 04:16
Комісар ЄС з торгівлі пішов у відставку через порушення карантину
Фото: Філ Хоган (ec.europa.eu)
Автор: Надія Собенко

Чиновник, порушуючи карантин, відвідав вечерю за участю більше 80 гостей

Комісар ЄС з торгівлі Філ Хоган пішов у відставку через політичний скандал, пов'язаний з порушенням карантинних обмежень під час візиту до Ірландії. Чиновник відвідав вечерю за участю більше 80 гостей.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Хоган відвідав вечерю в гольф-клубі, яка відбулася в містечку Кліфден на атлантичному узбережжі Ірландії.

Захід порушував встановлені владою правила щодо допустимої кількості гостей і тривалості вечора. Обмежувальні заходи дозволяють збиратися в закритих приміщеннях групам чисельністю не більше шести осіб.

Участь в цій вечері призвела до відставки ірландського міністра сільського господарства Ірландії Дара Каллірі і покаранню декількох законодавців.

Після цього уряд Ірландії звинуватило єврокомісара в тому, що він явно порушив правила, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавируса.

Хоган вибачився за свою участь у вечері.

"Я глибоко шкодую, що моя поїздка до Ірландії - країну, яку я з гордістю представляю як державний службовець більшу частину свого свідомого життя - викликала таке занепокоєння, неспокій і розлад", - сказав він.

Відзначається, що відставка Хогана стане ударом по авторитету команди, очолюваної президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен. Їй доведеться провести перестановки в своїй команді.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ірландії Стефен Доннеллі заявив, уряд планує ввести в аеропортах вибіркове тестування на COVID-19 для прибуваючих пасажирів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕвросоюзКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся