Комісар ЄС з торгівлі пішов у відставку через порушення карантину

Фото: Філ Хоган (ec.europa.eu)

Чиновник, порушуючи карантин, відвідав вечерю за участю більше 80 гостей

Комісар ЄС з торгівлі Філ Хоган пішов у відставку через політичний скандал, пов'язаний з порушенням карантинних обмежень під час візиту до Ірландії. Чиновник відвідав вечерю за участю більше 80 гостей.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Хоган відвідав вечерю в гольф-клубі, яка відбулася в містечку Кліфден на атлантичному узбережжі Ірландії.

Захід порушував встановлені владою правила щодо допустимої кількості гостей і тривалості вечора. Обмежувальні заходи дозволяють збиратися в закритих приміщеннях групам чисельністю не більше шести осіб.

Участь в цій вечері призвела до відставки ірландського міністра сільського господарства Ірландії Дара Каллірі і покаранню декількох законодавців.

Після цього уряд Ірландії звинуватило єврокомісара в тому, що він явно порушив правила, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавируса.

Хоган вибачився за свою участь у вечері.

"Я глибоко шкодую, що моя поїздка до Ірландії - країну, яку я з гордістю представляю як державний службовець більшу частину свого свідомого життя - викликала таке занепокоєння, неспокій і розлад", - сказав він.

Відзначається, що відставка Хогана стане ударом по авторитету команди, очолюваної президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен. Їй доведеться провести перестановки в своїй команді.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ірландії Стефен Доннеллі заявив, уряд планує ввести в аеропортах вибіркове тестування на COVID-19 для прибуваючих пасажирів.