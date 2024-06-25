Комісії та послуги нотаріуса. Що доведеться сплатити покупцю, оформлюючи кредит єОселя

В Україні продовжує діяти державна програма вигідного іпотечного кредитування єОселя. Вчителі, військові, медики і науковці можуть отримати кредити на житло під 3%, а інші категорії – за ставкою 7%. Оформлюючи іпотеку, варто пам'ятати про додаткові витрати.

Які витрати треба врахувати при оформленні іпотеки від єОселя, у коментарі РБК-Україна розповідає керівниця адвокатського бюро, адвокат Тетяна Даниленко.

Комісії та послуги рієлторів. Які додаткові витрати враховувати

Як і для будь-якого іпотечного договору, так і для кредитування за програмою єОселя, треба розраховувати на додаткові витрати. Як правило, всі вони лягають на покупця, зауважує Тетяна Даниленко.

"Витрати зазвичай включають оплату послуг нотаріуса, страхування, комісію, експертну оцінку нерухомості. Банку за видачу іпотечного кредиту доведеться заплатити комісію в розмірі 1% від вартості кредиту", – каже вона.

Також квартира має бути застрахована протягом усього періоду виплат, що також є окремою статтею обов’язкових розходів. Страхування об’єкта іпотеки складає 0,25% від повної вартості нерухомості, і його треба сплачувати щороку. Необхідно також пам'ятати, що в багатьох випадках знадобляться послуги оцінювача.

"Загалом на ринку послуги оцінювача обійдуться за ціною від 3 500 гривень, нотаріуса в банку – близько 12 000 гривень, додатково оплачуються послуги нотаріуса, що супроводжує угоду купівлі-продажу. Ці кошти, як правило сплачуються разом покупцем і продавцем, і становлять ще кілька тисяч гривень", – пояснює фахівець.

При оформленні іпотеки треба сплатити разовий платіж у Пенсійний фонд: він складає 1% від загальнї вартості нерухомості. І в разі наявності ріелторів при супроводі угоди, ще доведеться сплатити чималу суму, адже на ринку нерухомості так склалося, що послуги ріелтора також оплачує покупець, відзначає вона.

"Ріелтори, якщо задіяні, заявляють суму за свої послуги від 1-5% вартості обраного житла, але це вже індивідуально. І найголовніше – щомісячний платіж, який покупець має платити, згідно графіку погашення кредиту", – каже Тетяна Даниленко.

Хто може оформити кредит за програмою єОселя

За умовами програми, іпотека під 3% річних доступна для:

військовослужбовців за контрактом та членів їх сімей; медичних працівників державної та комунальної форм власності; педагогічних працівників закладів освіти державної та комунальної форм власності; науковців закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форм власності; державних службовців силових структур, ДСНС, Служби судової охорони, детективи НАБУ, ДБР, БЕБ.

Зверніть увагу. Якщо за час дії іпотечного договору людина втратить статус однієї з вказаних категорій, то її переведуть на ставку 7% річних.