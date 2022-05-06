Даже в комфортных условиях РФ умудрилась создать ад. Зеленский обратился к парламенту Исландии

Российские оккупанты умудрились в самых комфортных условиях создать ад на Земле. Однако сама природа старается помочь Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение к парламенту Исландии.

"Нам не угрожают штормы в океане и извержения вулканов, кажется, что сама природа в Украине и наших соседей старалась помочь людям. Но взгляните на полномасштабную войну, которая продолжается на нашей земле, взгляните на то, что делают российские военные. Даже в таких комфортных условиях они умудрились создать ад", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия хочет, чтобы у Украины не было демократии, независимости.

"Для чего? Чтобы у нас никогда не было демократии, чтобы у нас никогда не было независимости, чтобы нашу землю, природу можно было использовать вопреки нашим интересам, чтобы наши ресурсы работали на чужое государство и чтобы наши люди были просто молчаливой рабочей силой", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война РФ против Украины - это не просто попытка захватить одну страну и разрушить жизнь в ней.

"Это посягательство на свободу как таковую. Поэтому важно, чтобы наша страна не оставалась один на один в противостоянии с россией, важно, чтобы каждый народ помогал. Я благодарен вашему народу за шаги, которые вы уже сделали, в частности, поддержав санкции против РФ. Я благодарен также за поддержку разного уровня, которую вы предоставляете нашему государству", - заявил Зеленский.

Он призвал парламент Исландии не останавливаться и "быть адвокатами усиления давления на россию, адвокатами свободы".

"Никакой торговли с тиранией и в первую очередь нужен отказ от российской нефти, никаких финансовых связей, политической помощи тирании", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинцы верят в победу и сделают все, чтобы выгнать оккупантов и освободить Украину.

"Я не могу назвать время, когда это осуществится, но мы уже готовимся к восстановлению нашей страны и чтобы обеспечить по-настоящему свободную и комфортную жизнь, чтобы гарантировать благополучие нашим людям, мы приглашаем наших друзей вместе с нами принять участие в реализации программы восстановления Украины", - заявил Зеленский.

Глава государства пригласил Исландию и ее компании принять участие в восстановлении Украины, в частности, в энергетической модернизации.

"Ваш опыт энергоэффективности помог бы нам и нашим людям. Я уверен, уже скоро сможем приступить к этой работе, но сначала защитим свободу", - подчеркнул президент.