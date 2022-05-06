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Навіть в комфортних умовах РФ примудрилася створити пекло. Зеленський звернувся до парламенту Ісландії

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 18:00
Навіть в комфортних умовах РФ примудрилася створити пекло. Зеленський звернувся до парламенту Ісландії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти примудрилися в найкомфортніших умовах створити пекло на Землі. Однак сама природа намагається допомогти Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення до парламенту Ісландії.

"Нам не загрожують шторми в океані і виверження вулканів, здається, що сама природа в Україні і наших сусідів намагалася допомогти людям. Але погляньте на повномасштабну війну, яка триває на нашій землі, погляньте на те, що роблять російські військові. Навіть у таких комфортних умовах вони примудрилися створити пекло", - заявив президент.

Він підкреслив, що Росія хоче, щоб в України не було демократії, незалежності.

"Для чого? Щоб у нас ніколи не було демократії, щоб у нас ніколи не було незалежності, щоб нашу землю, природу можна було використовувати всупереч нашим інтересам, щоб наші ресурси працювали на чужу державу і щоб наші люди були просто мовчазною робочою силою", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що війна РФ проти України - це не просто спроба захопити одну країну і зруйнувати життя в ній.

"Це посягання на свободу як таку. Тому важливо, щоб наша країна не залишалася віч-на-віч у протистоянні з Росією, важливо, щоб кожен народ допомагав. Я вдячний вашому народу за кроки, які ви вже зробили, зокрема, підтримавши санкції проти РФ. Я вдячний також за підтримку різного рівня, яку ви надаєте нашій державі", - заявив Зеленський.

Він закликав парламент Ісландії не зупинятися і "бути адвокатами посилення тиску на Росію, адвокатами свободи".

"Ніякої торгівлі з тиранією і в першу чергу потрібна відмова від російської нафти, ніяких фінансових зв'язків, політичної допомоги тиранії", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що українці вірять у перемогу і зроблять все, щоб вигнати окупантів і звільнити Україну.

"Я не можу назвати час, коли це здійсниться, але ми вже готуємося до відновлення нашої країни і щоб забезпечити по-справжньому вільне і комфортне життя, щоб гарантувати благополуччя нашим людям, ми запрошуємо наших друзів разом з нами взяти участь в реалізації програми відновлення України", - заявив Зеленський.

Глава держави запросив Ісландію та її компанії взяти участь у відновленні України, зокрема, в енергетичній модернізації.

"Ваш досвід енергоефективності допоміг би нам і нашим людям. Я впевнений, вже скоро зможемо приступити до цієї роботи, але спочатку захистимо свободу", - підкреслив президент.

Раніше Зеленський заявив, що російські війська випустили по Україні 2014 ракет.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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