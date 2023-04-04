Комендантську годину в Полтавській області скоротять до чотирьох годин

В Полтавській області з 5 квітня скорочують комендантську годину. Тепер вона триватиме лише чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Цей крок назустріч бізнесу, який працює зокрема у сферах громадського харчування й торгівлі, щоб заклади могли подовжити роботу, а працівники - дістатися додому", - зазначив Лунін.

Відзавтра комендантська година в Полтавській області триватиме з 00:00 до 04:00.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 3 березня, в Черкаській області комендантську годину скоротили до чотирьох годин. Також агентство розповідало про те, чи змінюватимуть комендантську годину в Сумській області.

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