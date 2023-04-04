UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комендантську годину в Полтавській області скоротять до чотирьох годин

Фото: у Полтавській області скоротять комендантську годину (t.me/uanational_police)
Автор: РБК-Україна

В Полтавській області з 5 квітня скорочують комендантську годину. Тепер вона триватиме лише чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Відзавтра комендантська година в Полтавській області триватиме з 00:00 до 04:00.

"Цей крок назустріч бізнесу, який працює зокрема у сферах громадського харчування й торгівлі, щоб заклади могли подовжити роботу, а працівники - дістатися додому", - зазначив Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 3 березня, в Черкаській області комендантську годину скоротили до чотирьох годин. Також агентство розповідало про те, чи змінюватимуть комендантську годину в Сумській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваКомендантська година