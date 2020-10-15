Комендантский час во Франции: на улицы выведут тысячи полицейских

Фото: полиция (flickr.Police Nationale)

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с 16 октября в крупных городах будут развернуты 12 тысяч полицейских. Они каждую ночь будут контролировать соблюдение гражданами комендантского часа.

Об этом сообщает BFMTV.

"Я попросил полицию и жандармов обеспечить соблюдение правил, касающихся заведений, принимающих публику, энергично работать в наиболее опасных районах и во всех других районах Франции, где будут наблюдаться собрания в местах, которые не соблюдают санитарные правила",- заявил Дарманен.

Отмечается, что за несоблюдение комендантского часа предусмотрен штраф в 135 евро.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Он добавил, что жителям этих городов, не будет разрешено находиться на открытом воздухе с 21:00 до 6:00 в течение 4 недель.

Кроме того, на прошлой неделе правительство Франции приняло решение усилить карантинные ограничения в четырех городах.

Также с 6 октября Париж и его пригороды причислены к зонам максимальной опасности в связи с большим количеством новых случаев коронавируса.