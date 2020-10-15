Комендантська година у Франції: на вулиці виведуть тисячі поліцейських

Фото: поліція (flickr.Police Nationale)

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що з 16 жовтня у великих містах будуть розгорнуті 12 тисяч поліцейських. Вони щоночі контролюватимуть дотримання громадянами комендантської години.

Про це повідомляє BFMTV.

"Я попросив поліцію і жандармів забезпечити дотримання правил, що стосуються закладів, які приймають публіку, енергійно працювати в найбільш небезпечних районах і в усіх інших районах Франції, де спостерігатимуться зібрання в місцях, які не дотримуються санітарних правил",- заявив він.

Зазначається, що за недотримання комендантської години передбачений штраф у 135 євро.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Він додав, що жителям цих міст, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом 4 тижнів.

Крім того, минулого тижня уряд Франції прийняв рішення посилити карантинні обмеження у чотирьох містах.

Також з 6 жовтня Париж та його передмістя зараховані до зон максимальної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків коронавірусу.