UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комендант Львівської області "запросив" інформацію про студентів ЛНУ: в ОВА розвінчали фейк

Фото: комендант Львівської області "запросив" інформацію про студентів ЛНУ (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У мережі розповсюджують інформацію про те, що комендант Львівської області нібито попросив надати дані про студентів чоловічої статі Львівського національного університету імені Франка. Це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Як уточнили у відомстві, у соцмережах розповсюджують підроблений лист коменданта Львівської області з нібито проханням про інформацію щодо студентів чоловічої статі ЛНУ імені Івана Франка.

Фото: Фейковий лист (t.me/people_of_action)

"Львівська обласна військова адміністрація офіційно заявляє: цей лист - підроблений. Комендант області, Львівська ОВА та жоден з її підрозділів не надсилали жодних листів такого змісту до вищих навчальних закладів і не збирають жодної інформації про студентів", - наголосили у відомстві.

В ОВА закликали мешканців Львівської області дотримуватись інформаційної гігієни, довіряти лише перевіреним джерелам та не дозволяти ворогові розділити українців за допомогою брехні.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів продовжується мобілізація.

Наразі українські чиновники хочуть змінити порядок її проведення. Зокрема, вони готують відповідний законопроект. Усі зміни, які вносять в документ, узгоджують з військовими.

Більш детально про законопроект в інтерв'ю РБК-Україна розповів нардеп Федір Веніславський.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівПризов до арміїВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Україні