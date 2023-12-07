Комендант Львівської області "запросив" інформацію про студентів ЛНУ: в ОВА розвінчали фейк

Як уточнили у відомстві, у соцмережах розповсюджують підроблений лист коменданта Львівської області з нібито проханням про інформацію щодо студентів чоловічої статі ЛНУ імені Івана Франка.

Фото: Фейковий лист (t.me/people_of_action)

"Львівська обласна військова адміністрація офіційно заявляє: цей лист - підроблений. Комендант області, Львівська ОВА та жоден з її підрозділів не надсилали жодних листів такого змісту до вищих навчальних закладів і не збирають жодної інформації про студентів", - наголосили у відомстві.

В ОВА закликали мешканців Львівської області дотримуватись інформаційної гігієни, довіряти лише перевіреним джерелам та не дозволяти ворогові розділити українців за допомогою брехні.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів продовжується мобілізація.

Наразі українські чиновники хочуть змінити порядок її проведення. Зокрема, вони готують відповідний законопроект. Усі зміни, які вносять в документ, узгоджують з військовими.

Більш детально про законопроект в інтерв'ю РБК-Україна розповів нардеп Федір Веніславський.