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Комаровский дал ответ на волнующий многих вопрос: не переживайте

Lite » Стиль жизни 16.05.2020 - 13:06
Комаровский дал ответ на волнующий многих вопрос: не переживайте
Комаровский рассказал о коллективном иммунитете (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровский поделился интересными фактами о коллективном иммунитете

Евгений Комаровский решил рассказать, как вырабатывается коллективный иммунитет на примере кори. Соответствующую публикацию доктор разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вирус кори может размножаться только в организме человека и больше нигде. Вот у меня есть иммунитет к кори: я или переболел корью, или мне сделали прививку от кори. Если вирус попал ко мне от человека, который болен, то он не размножается, я не болею. Вирус попал к другому такому же человеку, привитому или переболевшему, и он тоже не размножается. Если вокруг все такие - имеющие иммунитет к кори, то вирус исчезает, болезни как таковой нет", - отметил Комаровский.

По словам эксперта, если в популяции людей 95% устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Следовательно, если мы все повстречаемся с коронавирусом, то он перестанет циркулировать, поскольку не сможет передаваться от человека к человеку из-за возникновения иммунитета.

Напомним, что Комаровский резко высказался о перчатках в период пандемии. Он признался, что не понимает, зачем они нужны рядовому человеку, который вышел в магазин. Люди должны не забывать мыть руки.

Мы писали, что Евгений Комаровский объяснил, как хрен помогает бороться с вирусами. Также доктор выделил еще один важный нюанс, который имеет отношение к эффективности плача.

А также о том, что Комаровский дал важный совет касательно санитайзера. Чтобы не быть обманутым, Евгений Комаровский советует приготовить антисептик своими руками.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Комаровский
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