Командующий Воздушных сил и еще четыре офицера получили новые звания: список
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пяти офицерам Вооруженных сил новые звания. Среди них командующий Воздушными войсками генерал-майор Николай Олещук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Своим указом №537/2021 Зеленский присвоил командующему Воздушными силами ВСУ генерал-майору Николаю Олещуку звание генерал-лейтенанта.
Другим указом, под №538/2021, глава государства присвоил звание бригадного генерала офицерам:
- полковнику Сергею Литвинову - командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
- полковнику Владимиру Горбатюку - начальнику штаба - заместителю командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
- полковнику Анатолию Шевченко - заместителю командующего объединенных сил аппарата главнокомандующего ВСУ.
Этим же указом присвоил звание коммодора заместителю командующего Военно-морских сил ВСУ капитану 1 ранга Алексею Доскато.