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Командующий Воздушных сил и еще четыре офицера получили новые звания: список

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Киев, Четверг 14 октября 2021 20:21
Командующий Воздушных сил и еще четыре офицера получили новые звания: список Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пяти офицерам Вооруженных сил новые звания. Среди них командующий Воздушными войсками генерал-майор Николай Олещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Своим указом №537/2021 Зеленский присвоил командующему Воздушными силами ВСУ генерал-майору Николаю Олещуку звание генерал-лейтенанта.

Другим указом, под №538/2021, глава государства присвоил звание бригадного генерала офицерам:

  • полковнику Сергею Литвинову - командующему войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
  • полковнику Владимиру Горбатюку - начальнику штаба - заместителю командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ;
  • полковнику Анатолию Шевченко - заместителю командующего объединенных сил аппарата главнокомандующего ВСУ.

Этим же указом присвоил звание коммодора заместителю командующего Военно-морских сил ВСУ капитану 1 ранга Алексею Доскато.

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