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Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 20:21
Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський присвоїв п'яти офіцерам Збройних сил нові звання. Серед них командувач Повітряними військами генерал-майор Микола Олещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Своїм указом №537/2021 Зеленський присвоїв командувачу Повітряними силами ЗСУ генерал-майору Миколі Олещуку звання генерал-лейтенанта.

Іншим указом, під №538/2021, глава держави присвоїв звання бригадного генерала офіцерам:

  • полковнику Сергію Литвинову-командувачу військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
  • полковнику Володимиру Горбатюку - начальнику штабу - заступнику командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
  • полковнику Анатолію Шевченку-заступнику командувача об'єднаних сил апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Цим же указом присвоїв звання комодора заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ капітану 1 рангу Олексію Доскато.

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