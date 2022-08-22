Командующий ВМС назвал главную ошибку, которую допустили россияне с крейсером "Москва"

По его словам, потеря Россией крейсера "Москва" имеет два значения.

"Первое значение - это корабль, который был задействован для прикрытия ПВО группировки, которая была создана там", - говорит он.

Второе значение, по мнению Неежпапы, кроется в предназначении Москвы и заключалось оно в том, "чтобы закрыть небо от наших Воздушных сил".

"Но вообще, с военной точки зрения, этот класс кораблей называют "убийцей авианосцев" - его стихия это океан, в Черном море такому кораблю делать нечего. Ну, они его потеряли", - не без улыбки констатировал вице-адмирал.

История с затоплением крейсера "Москва"

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.