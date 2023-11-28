Командував ударом по багатоповерхівці в Умані: СБУ оголосила підозру російському генералу

Служба безпеки оголосила підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу - командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ. Він командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані у квітні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як встановило слідство, російський генерал віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані Черкаської області 28 квітня 2023 року.
Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителів, серед них - 6 дітей. Також було травмовано 9 людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.
Крім зруйнованої багатоповерхівки значних ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.
За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.
Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
До цього воєнний злочинець "відзначився", коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку "Героя Росії".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).
Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.
Силами рятувальників, поліцейських і волонтерів з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. До проведення рятувальних робіт залучали важку техніку та спецзасоби.
Внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.
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