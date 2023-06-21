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Командування РФ заохочує "блазенство в повітрі" в Сирії і не тільки, - ВПС США

Фото: командування РФ заохочує "блазенство в повітрі" в Сирії і не тільки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські літаки вже неодноразово провокували американських військових у Сирії. Таке "блазенство в повітрі" заохочує командування країни-агресора.

Про це заявив генерал-лейтенант, командувач Центрального командування ВВС США Алекс Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна в Twitter.

Військовий нагадав, що росіяни нещодавно нагородили свого пілота, який збив американський БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем.

"Мене турбує те, що пілоти винищувачів, які зараз прямують до Сирії з Росії, побачать, що їх можуть винагороджувати за подібну поведінку... У будь-який час, коли у вас є ВПС, які настільки низько впали на професійних сходах, що вони видають медалі за блазенство в повітрі, ви дійсно повинні поставити питання, про що вони думають", - підкреслив генерал-лейтенант.

Гринкевич розповів, що таку агресивну поведінку російських пілотів у Сирії можна пояснити тим, що РФ довелося перемістити частину свого війська для війни в Україні.

"У нас було до 3 або 4 випадків, коли росіяни протягом одного дня входили в цей повітряний простір (над військовими базами США - ред.)", - додав він.

Провокації росіян у Сирії

Нагадаємо, раніше представники США вже кілька разів заявляли про провокаційні дії росіян у Сирії. Пілоти РФ неодноразово літали над військовими базами США, що може спричинити ризики ескалації.

Такі провокації продовжують відбуватися після того, як російський винищувач збив американський безпілотник над акваторією Чорного моря.

У Росії почали заперечувати, що причетні до падіння БПЛА, але після цього нагородили пілота винищувача, який організував провокацію.

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