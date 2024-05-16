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Командувач ЗС США в Європі допускає, що РФ могла вже почати літній наступ в Україні

Фото: генерал Крістофер Каволі (7th Army Joint Multinational Training Command / wikimedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Глава Європейського командування Збройних сил США Крістофер Каволі допускає можливість, що Росія могла вже розпочати в Україні масштабний наступ, що прогнозувався влітку, з огляду на активізацію дій окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію топ-генерала Північноатлантичного альянсу в Європі за підсумками засідання Рада Україна-НАТО.

За словами Каволі, передбачити наміри противника завжди складно. Наразі можна відзначити російські атаки на південь у напрямку Харкова та спроби загарбників знову захопити території, які були деокуповані Силами оборони України раніше під час контрнаступу ЗСУ.

"Проте точна послідовність (дій військ РФ, - ред.) і те, як вони збираються це зробити, можуть бути ще не зовсім зрозумілими. Чи це літній наступ? Ніколи не можна бути впевненим", - зазначив генерал.

Також Каволі додав, що накопичення Росією великих резервів не спостерігається, і у країні-агресорі наразі "відбувається стандартний призов раз на пів року, але це поки що не пов'язано з конфліктом".

Російський наступ у Харківській області

Нагадаємо, що 10 травня війська РФ розпочали наступати у Харківській області, та досі тривають спроби ворога розширити наступ у цьому регіоні. Противнику також вдалося окупувати кілька прикордонних населених пунктів.

Як розповіли в Генеральному штабі 15 травня, Силам оборони вдалося частково витіснити росіян із міста Вовчанськ, який ворог прагне захопити.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що ЗСУ зупинили активне просування противника по території Харківської області. Чиновник додав, що на деяких напрямках українські захисники повернули більш вигідне положення.

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