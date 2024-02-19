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Командувач Сухопутних військ розповів, чи можна було врятувати Маріуполь від окупації

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Маріуполь неможливо було врятувати від російської окупації, оскільки перевага противника перевищувала в кілька разів.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Радіо Свобода".

"Це (врятувати Маріуполь, - ред.) було неможливо, тому що перевага противника була десь від 1 до 7, до 10, яку противник зібрав на тому напрямку. Тому для прориву мені потрібно було 3-4 бригади як мінімум, щоб провести контрударну операцію", - заявив він. 

За словами Павлюка, у нього одна була неповна бригада, яку він зняв із переднього краю.

"З огляду на удар із півночі, мені потрібно було врятувати, тому що якби вони виконали своє завдання, то знову ж таки 10 бригад були б в оточенні", - наголосив він. 

Паклюк зазначив, що маріупольське угруповання врятувало південь від повного відрізання України від Чорного моря.

"Ударне угруповання ми не змогли зробити, тому що пішло інше угруповання, яке з боку Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм завдав нового удару нам у спину. Я змушений був цією бригадою закрити і цю щілину, яку вони знайшли. Бригада чудово впоралася", - розповів він.

Маріуполь

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. 

Російські загарбники зносять будинки українців у Маріуполі, а на їхньому місці будують "пустушки" для російського телебачення. Крім цього, росіяни масово завозять у місто представників Дагестану, Чечні та інших малих народів РФ, щоб створити видимість процвітаючого в окупації міста.

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