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Командование РФ пересматривает контракты военных, чтобы они не могли их разорвать, - Генштаб

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Вторник 12 апреля 2022 19:37
Командование РФ пересматривает контракты военных, чтобы они не могли их разорвать, - Генштаб Командование РФ пересматривает контракты военных (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что военное командование РФ пересматривает условия контрактов, чтобы исключить их расторжение для войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и невозможность их расторжения со стороны военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на территории Украины остается высокая угроза применения ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, остается вероятность активизации действий оккупационных войск, чтобы продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы сообщали, что с начала войны в Украину вернулись 870 тысяч граждан.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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