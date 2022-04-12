Командование РФ пересматривает контракты военных, чтобы они не могли их разорвать, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что военное командование РФ пересматривает условия контрактов, чтобы исключить их расторжение для войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и невозможность их расторжения со стороны военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на территории Украины остается высокая угроза применения ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, остается вероятность активизации действий оккупационных войск, чтобы продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей.