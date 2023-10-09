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Командні пункти та бази бойовиків: авіація Ізраїлю завдала вночі ударів по сектору Газа

Фото: Ізраїль завдав серію авіаударів по сектору Гази (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Авіація Збройних сил Ізраїлю другу ніч поспіль завдає масованих ударів по сектору Газа, щоб зруйнувати інфраструктуру угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними джерел у ВПС Ізраїлю, серед цілей, які винищувачі та штурмовики вразили в останні години – кілька командних пунктів, будівля, в якій проживають бойовики ХАМАС, а також командний центр військово-морських сил ХАМАС та об'єкт, що використовується для розвідки ХАМАС тощо.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з боку Сектору Газа, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Згодом Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Додамо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

 

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ІзраїльСектор ГазаХАМАС