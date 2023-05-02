Командири армії РФ критикують своє керівництво, маючи намір його "скинути", - ISW

Опозиційна "фракція" у Міноборони Росії, ймовірно, намагається змістити вищих військових чиновників, публічно критикуючи їхні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російські блогери поскаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнусбек Євкуров кілька місяців тому побував на херсонському напрямку та не виконав своєї обіцянки виділити окупантам від 140 до 150 катерів для захисту островів у дельті Дніпра.
Нестача плавзасобів спонукала "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо в середині квітня почати реквізувати цивільні катери для використання у військових цілях.
Критика блогерів на адресу Євкурова пішла за звільненням 27 квітня заступника міністра оборони Росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева. Повідомлялося, що Мізинця було звільнено після того, як командувач Повітряно-десантних військ РФ і пов'язаний з ПВК "Вагнера" генерал-полковник Михайло Теплинський проінспектував війська Північного флоту, виявивши серйозні проблеми з постачанням.
Теплинський, як повідомляється, прийняв на себе командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення для звільнення чиновників Міноборони Росії, мотивуючи це тим, що вони не спроможні належним чином постачати війська.
Нагадаємо, як розповів командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, ситуація в Бахмуті складна, але на окремих ділянках міста Сили оборони контратакували військових РФ, тому ворог залишив деякі позиції.
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