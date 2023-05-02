Командири армії РФ критикують своє керівництво, маючи намір його "скинути", - ISW

Російські блогери поскаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнусбек Євкуров кілька місяців тому побував на херсонському напрямку та не виконав своєї обіцянки виділити окупантам від 140 до 150 катерів для захисту островів у дельті Дніпра.

Нестача плавзасобів спонукала "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо в середині квітня почати реквізувати цивільні катери для використання у військових цілях.

Критика блогерів на адресу Євкурова пішла за звільненням 27 квітня заступника міністра оборони Росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева. Повідомлялося, що Мізинця було звільнено після того, як командувач Повітряно-десантних військ РФ і пов'язаний з ПВК "Вагнера" генерал-полковник Михайло Теплинський проінспектував війська Північного флоту, виявивши серйозні проблеми з постачанням.

Теплинський, як повідомляється, прийняв на себе командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення для звільнення чиновників Міноборони Росії, мотивуючи це тим, що вони не спроможні належним чином постачати війська.

Ключові висновки ISW: