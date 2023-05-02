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Командири армії РФ критикують своє керівництво, маючи намір його "скинути", - ISW

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Москва, Вівторок 02 травня 2023 03:40
Командири армії РФ критикують своє керівництво, маючи намір його "скинути", - ISW Фото: командири армії РФ критикують своє керівництво, маючи намір його змістити (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Опозиційна "фракція" у Міноборони Росії, ймовірно, намагається змістити вищих військових чиновників, публічно критикуючи їхні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські блогери поскаржилися, що заступник міністра оборони генерал-полковник Юнусбек Євкуров кілька місяців тому побував на херсонському напрямку та не виконав своєї обіцянки виділити окупантам від 140 до 150 катерів для захисту островів у дельті Дніпра.

Нестача плавзасобів спонукала "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо в середині квітня почати реквізувати цивільні катери для використання у військових цілях.

Критика блогерів на адресу Євкурова пішла за звільненням 27 квітня заступника міністра оборони Росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева. Повідомлялося, що Мізинця було звільнено після того, як командувач Повітряно-десантних військ РФ і пов'язаний з ПВК "Вагнера" генерал-полковник Михайло Теплинський проінспектував війська Північного флоту, виявивши серйозні проблеми з постачанням.

Теплинський, як повідомляється, прийняв на себе командування російськими військами на півдні України в середині квітня і, можливо, використовує своє нове призначення для звільнення чиновників Міноборони Росії, мотивуючи це тим, що вони не спроможні належним чином постачати війська.

Ключові висновки ISW:

  • Війська РФ завдали чергового великого ракетного удару по території України в ніч з 30 квітня на 1 травня.
  • За оцінкою Білого дому від 1 травня, російський наступ на Бахмут провалився.
  • Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про готовність України до потенційних контрнаступних операцій.
  • Міноборони РФ затвердило заміну заступника міністра оборони Росії на тилу генерал-полковника Михайла Мізінцева на генерал-полковника Олексія Кузьменкова.
  • Окупанти завдали наземних ударів по лінії Сватово-Крем'яна.
  • Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська проводять рейди через річку Дніпро.
  • Збільшення числа російських ПВК, які діють в Україні, може вимагати певних змін у загальній структурі командування.

Нагадаємо, як розповів командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, ситуація в Бахмуті складна, але на окремих ділянках міста Сили оборони контратакували військових РФ, тому ворог залишив деякі позиції.

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