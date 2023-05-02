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Командиры армии РФ критикуют свое руководство, намереваясь его "скинуть", - ISW

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Москва, Вторник 02 мая 2023 03:40
Командиры армии РФ критикуют свое руководство, намереваясь его "скинуть", - ISW Фото: командиры армии РФ критикуют свое руководство, намереваясь его сместить (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оппозиционная "фракция" в Минобороны России, вероятно, пытается сместить высших военных чиновников, публично критикуя их действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские блогеры пожаловались, что заместитель министра обороны генерал-полковник Юнусбек Евкуров несколько месяцев назад побывал на херсонском направлении и не выполнил своего обещания выделить оккупантам от 140 до 150 катеров для защиты островов в дельте Днепра.

Нехватка плавсредств побудила "главу" оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в середине апреля начать реквизировать гражданские катера для использования в военных целях.

Критика блогеров в адрес Евкурова последовала за увольнением 27 апреля заместителя министра обороны России по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева. Сообщалось, что Мизинцев был уволен после того, как командующий Воздушно-десантными войсками РФ и связанный с ЧВК "Вагнера" генерал-полковник Михаил Теплинский проинспектировал войска Северного флота, выявив серьезные проблемы со снабжением.

Теплинский, как сообщается, принял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля и, возможно, использует свое новое назначение для увольнения чиновников Минобороны России, мотивируя это тем, что они не в состоянии должным образом снабжать войска.

Ключевые выводы ISW:

  • Войска РФ нанесли очередной крупный ракетный удар по территории Украины в ночь с 30 апреля на 1 мая.
  • По оценке Белого дома от 1 мая, российское наступление на Бахмут провалилось.
  • Украинские официальные лица продолжают сигнализировать о готовности Украины к потенциальным контрнаступательным операциям.
  • Минобороны РФ утвердило замену заместителя министра обороны России по тылу генерал-полковника Михаила Мизинцева на генерал-полковника Алексея Кузьменкова.
  • Оккупанты нанесли наземные удары по линии Сватово - Кремменная.
  • Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские источники продолжают утверждать, что украинские войска проводят рейды через реку Днепр.
  • Увеличение числа российских ЧВК, действующих в Украине, может потребовать определенных изменений в общей структуре командования.

Напомним, как рассказал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, ситуация в Бахмуте сложная, но на отдельных участках города Силы обороны контратаковали военных РФ, поэтому враг оставил некоторые позиции.

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