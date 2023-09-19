Командира дивізіону "ДНР" засудили до 12 років в'язниці, він воював проти ЗСУ

Деталі справи

У липні 2014 року, маючи проросійські погляди та бажання наживи, мешканець Донецька вступив до "ополчення ДНР" на посаду стрільця.

У листопаді-грудні 2014 року чоловіка з позивним "дядя Петя" призначили командиром одного з артилерійських дивізіонів, що розташовувався у місті Торез.

У цьому підрозділі засуджений 5 років командував веденням прицільного вогню гаубичної батареї та регулював підвезення бойових комплектів для здійснення обстрілів позицій Збройних сил України.

Де він воював проти ЗСУ

"Учасник НЗФ "ДНР" був на ротаціях у с. Красному Лучі, с. Індустрії Луганської області, м. Кіровському, м. Вуглегірську, та смт Вільхуватці Донецької області. Вуглегірську, та смт Вільхуватці Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цих населених пунктів чоловік вів вогонь по підконтрольних українській владі територіях, чим допомагав фейковій республіці протистояти проведенню антитерористичної операції.

Фото: Бойовик (facebook.com/pgo.gov.ua)

У грудні 2019 року засуджений за власним бажанням звільнився зі "служби", однак через три роки його мобілізували для участі у війні проти України.

Яке покарання йому призначив суд

У прокуратурі пояснили, що затримали "дядю Петю" у квітні 2023 року в Опитному під час бойового зіткнення з українськими захисниками.

Суд визнав громадянина України винним у державній зраді. Його засуджено до 12 років ув’язнення.

Покарання для окупантів з "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно український суд відправив до в'язниці на 15 років ще шістьох бойовиків з "Л/ДНР". Вони воювали проти ЗСУ, штурмували Маріуполь і Бахмут.

Також повідомлялось, що бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.