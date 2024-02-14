Командир танка РФ наказав стріляти по лікарні Тростянця. Його засудили до 11 років в'язниці

Деталі справи

Порушуючи вимоги міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення, 23 березня 2022 року приблизно об 11:00 годині обвинувачений віддав наказ обстріляти Тростянецьку міську лікарню зі 125-мм гармати танка Т-80У.

Фото: Наслідки обстрілу та окупант (facebook.com)

На виконання злочинного наказу екіпажем танка здійснено щонайменше два постріли прямою наводкою з танкової гармати, унаслідок чого пошкоджено будівлю стаціонарного корпусу лікарні, в якій на час обстрілу перебували пацієнти та персонал лікарні.

Суд визнав його винним

24-річного командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантемирівська" визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Вироком Тростянецького районного суду 14 лютого 2024 року його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі.

Вироки виконавцям

Двох членів екіпажу іншого танка, з якого 18 березня 2022 року здійснено прицільний постріл по будівлі зазначеної лікарні, 9 травня 2023 року визнано винними в порушенні законів і звичаїв війни та засуджено до 11 років позбавлення волі.

Бої за Тростянець

Росіяни почали наступати на місто в перші дні свого вторгнення в Україну. Тростянець сильно постраждав від обстрілів окупантів.

Уже наприкінці березня бійці ЗСУ звільнили Тростянець. Звільнення міста стало заслугою 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Їй допомогли бійці територіальної оборони та місцеві партизани.

Колишній голова Сумської ОВА Дмитро Живицький показав, який вигляд мало місто після навали ворога.