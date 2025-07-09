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Командир спецпідрозділу KRAKEN: Добкін виїжджав на фотосесію вже у звільнений Куп’янськ

Україна, Середа 09 липня 2025 11:23
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Командир спецпідрозділу KRAKEN: Добкін виїжджав на фотосесію вже у звільнений Куп’янськ Фото: Михайло Добкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Колишній харківський мер та проросійський політик Михайло Добкін робив собі публічну рекламу на фото у військовій формі вже у звільнених українських містах. Після 2022 року він став священнослужителем Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Українській правді" офіцера ГУР МО, командира спецпідрозділу KRAKEN Костянтина Немічева.

Військовий розповідає, що Добкін відвідав звільнений Куп’янськ вже після українського контрнаступу, зробив кілька фото, нібито передав допомогу, але «публічної та чіткої проукраїнської позиції» він так і не озвучив.

"Він виїжджав на фотосесію в Куп’янськ після того, як ми провели контрнаступ. Там до когось приїхав, щось навіть передав, зробив декілька фото. Не думаю, що змінив свої погляди. Він служить у російській церкві, а ми бачимо, що це п’ята колона України", - зазначив активіст.
Командир спецпідрозділу KRAKEN: Добкін виїжджав на фотосесію вже у звільнений Куп’янськ
Добкін робив собі публічну рекламу на фото у військовій формі вже у звільнених українських містах

Також наголошується, що Добкін не долучився до лав ЗСУ чи волонтерського руху, на відміну від низки інших проросійських діячів минулого, які кардинально змінили свої позиції після початку повномасштабної війни.

"У нас є навіть депутати Шарія з міськради, які пішли в армію. Мали з ними конфлікти, але після вторгнення ці люди зрозуміли, що війна не десь там, а тут і зараз, з Російською Федерацією", - додав він.

Що відомо про Михайла Добкіна

Михайло Добкін був одним із символів проросійського політичного табору у Харкові на початку 2010-х разом із Геннадієм Кернесом. У 2022 році Добкін заявив, що став священником УПЦ МП, яка нині фігурує у справах СБУ щодо колабораціонізму.

Нагадаємо Михайло Добкін свого часу був внесений в "Миротворець" як "пособник терористів і російських окупантів та організатор проросійських мітингів у Харкові".

На думку політолога Тараса Загороднього, Добкін може стати одним з наступних фігурантів санкційного списку РНБО (Ради національної безпеки і оборони України).

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Михайло Добкін Куп'янськ Харків
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