Командир спецпідрозділу KRAKEN: Добкін виїжджав на фотосесію вже у звільнений Куп’янськ

Колишній харківський мер та проросійський політик Михайло Добкін робив собі публічну рекламу на фото у військовій формі вже у звільнених українських містах. Після 2022 року він став священнослужителем Московського патріархату.

Військовий розповідає, що Добкін відвідав звільнений Куп’янськ вже після українського контрнаступу, зробив кілька фото, нібито передав допомогу, але «публічної та чіткої проукраїнської позиції» він так і не озвучив.

"Він виїжджав на фотосесію в Куп’янськ після того, як ми провели контрнаступ. Там до когось приїхав, щось навіть передав, зробив декілька фото. Не думаю, що змінив свої погляди. Він служить у російській церкві, а ми бачимо, що це п’ята колона України", - зазначив активіст.



Добкін робив собі публічну рекламу на фото у військовій формі вже у звільнених українських містах

Також наголошується, що Добкін не долучився до лав ЗСУ чи волонтерського руху, на відміну від низки інших проросійських діячів минулого, які кардинально змінили свої позиції після початку повномасштабної війни.

"У нас є навіть депутати Шарія з міськради, які пішли в армію. Мали з ними конфлікти, але після вторгнення ці люди зрозуміли, що війна не десь там, а тут і зараз, з Російською Федерацією", - додав він.