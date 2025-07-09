Бывший харьковский мэр и пророссийский политик Михаил Добкин делал себе публичную рекламу на фото в военной форме уже в освобожденных украинских городах. После 2022 года он стал священнослужителем Московского патриархата.

Военный рассказывает, что Добкин посетил освобожденный Купянск уже после украинского контрнаступления, сделал несколько фото, якобы передал помощь, но "публичной и четкой проукраинской позиции" он так и не озвучил.

"Он выезжал на фотосессию в Купянск после того, как мы провели контрнаступление. Там к кому-то приехал, что-то даже передал, сделал несколько фото. Не думаю, что изменил свои взгляды. Он служит в русской церкви, а мы видим, что это пятая колонна Украины", - отметил активист.



Добкин делал себе публичную рекламу на фото в военной форме уже в освобожденных украинских городах

Также отмечается, что Добкин не присоединился к рядам ВСУ или волонтерского движения, в отличие от ряда других пророссийских деятелей прошлого, которые кардинально изменили свои позиции после начала полномасштабной войны.

"У нас есть даже депутаты Шария из горсовета, которые пошли в армию. Имели с ними конфликты, но после вторжения эти люди поняли, что война не где-то там, а здесь и сейчас, с Российской Федерацией", - добавил он.