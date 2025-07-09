Командир спецподразделения KRAKEN: Добкин выезжал на фотосессию уже в освобожденный Купянск
Бывший харьковский мэр и пророссийский политик Михаил Добкин делал себе публичную рекламу на фото в военной форме уже в освобожденных украинских городах. После 2022 года он стал священнослужителем Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью"Украинской правде" офицера ГУР МО, командира спецподразделения KRAKEN Константина Немичева.
Военный рассказывает, что Добкин посетил освобожденный Купянск уже после украинского контрнаступления, сделал несколько фото, якобы передал помощь, но "публичной и четкой проукраинской позиции" он так и не озвучил.
"Он выезжал на фотосессию в Купянск после того, как мы провели контрнаступление. Там к кому-то приехал, что-то даже передал, сделал несколько фото. Не думаю, что изменил свои взгляды. Он служит в русской церкви, а мы видим, что это пятая колонна Украины", - отметил активист.
Добкин делал себе публичную рекламу на фото в военной форме уже в освобожденных украинских городах
Также отмечается, что Добкин не присоединился к рядам ВСУ или волонтерского движения, в отличие от ряда других пророссийских деятелей прошлого, которые кардинально изменили свои позиции после начала полномасштабной войны.
"У нас есть даже депутаты Шария из горсовета, которые пошли в армию. Имели с ними конфликты, но после вторжения эти люди поняли, что война не где-то там, а здесь и сейчас, с Российской Федерацией", - добавил он.
Что известно о Михаиле Добкине
Михаил Добкин был одним из символов пророссийского политического лагеря в Харькове в начале 2010-х вместе с Геннадием Кернесом. В 2022 году Добкин заявил, что стал священником УПЦ МП, которая сейчас фигурирует в делах СБУ по коллаборационизму.
Напомним Михаил Добкин в свое время был внесен в"Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов и организатор пророссийских митингов в Харькове".
По мнению политолога Тараса Загороднего, Добкин может стать одним из следующих фигурантов санкционного списка СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины).
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