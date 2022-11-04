Командир скаржиться на низьку дисципліну і підготовку мобілізованих росіян, - ГУР

Російські командири скаржаться один одному, що новоприбулі мобілізовані мають погану підготовку. Також окупанти багато вживають алкоголю, тому дисципліни у підрозділі майже нема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Тут не найкращий контингент дали. Але зараз намагаються розвиватись, життя вимагає", - скаржиться окупант.

За його словами, раніше мобілізовані ще гірше підготовленими були. Але йому розповіли, що в іншому підрозділі було поповнення з 5 осіб, які майже одразу почали напиватись та ігнорувати дисципліну.

"Давайте до нас, ми любимо алкоголіків. Приймемо, як рідних", - каже командир росіян.