Командир жалуется на низкую дисциплину и подготовку мобилизованных россиян, - ГУР
Российские командиры жалуются друг другу, что новоприбывшие мобилизованные имеют плохую подготовку. Также оккупанты много употребляют алкоголь, поэтому дисциплины в подразделении почти нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Здесь не самый лучший контингент дали. Но сейчас пытаются развиваться, жизнь требует", - жалуется оккупант.
По его словам, ранее мобилизованные еще хуже подготовлены были. Но ему рассказали, что в другом подразделении было пополнение из 5 человек, которые почти сразу начали напиваться и игнорировать дисциплину.
"Давайте к нам, мы любим алкоголиков. Примем как родных", - говорит командир россиян.
Напомним, что российские оккупанты продолжают нести потери в Луганской области, а командование бросает их на фронте.
Ранее стало известно, что солдаты РФ жалуются на малое количество побед на фронте и большие потери среди личного состава.
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