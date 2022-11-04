Командир жалуется на низкую дисциплину и подготовку мобилизованных россиян, - ГУР

Российские командиры жалуются друг другу, что новоприбывшие мобилизованные имеют плохую подготовку. Также оккупанты много употребляют алкоголь, поэтому дисциплины в подразделении почти нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Здесь не самый лучший контингент дали. Но сейчас пытаются развиваться, жизнь требует", - жалуется оккупант.

По его словам, ранее мобилизованные еще хуже подготовлены были. Но ему рассказали, что в другом подразделении было пополнение из 5 человек, которые почти сразу начали напиваться и игнорировать дисциплину.

"Давайте к нам, мы любим алкоголиков. Примем как родных", - говорит командир россиян.