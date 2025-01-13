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Команда Зеленського змінить бренд "Слуга народу" на виборах, - джерела

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Команда президента Володимира Зеленського точно попрощається з брендом "Слуга народу" до майбутніх виборів. Він давно себе вичерпав, і навпаки, став відверто токсичним.

Тому на вибори, коли б вони не відбулися, нинішня партія влади піде у складі умовного "Блоку Зеленського" (робоча назва), який, за різними опитуваннями, набирає приблизно 20%, наголошується в статті.

Головою такої оновленої партії може стати віце-прем'єр Михайло Федоров. Як зазначили кілька джерел РБК-Україна, зараз це головний кандидат, який може повести партію Зеленського на вибори. Однак усі ці ідеї поки що на етапі дуже ранніх "чернеток".

Якийсь час тому, говорячи про подальшу долю партії, у президентській команді обговорювали ідею про перейменування "Слуги народу" на "Дію". Але ця назва, як розповідають співрозмовники в команді Володимира Зеленського, не особливо додає їм рейтингу.

Списки кандидатів

У команді президента прогнозують, що в майбутніх виборчих списках політсили може опинитися не більше 10% чинних нардепів від монобільшості - це ті, хто добре проявив себе в Раді.

Решту ж складу формуватимуть із людей, запропонованих Зеленським - місцевих лідерів (окремих мерів або голів ОВА), популярних волонтерів, блогерів, активістів і військових. Плюс частина "технарів" - людей голови ОП Андрія Єрмака, на яких покладуть роль менеджерів у фракції та партії.

"Але цього разу до складу підходитимуть напевно більш серйозно, а не так, як минулого разу. Команда буде такою ж строкатою, проте будуть ретельніше перевіряти людей, щоб вони були більш самостійні, незалежні, щоб уникнути тих хвороб, які трапилися в цьому скликанні", - розповіло одне з джерел.

Монобільшість

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у липні 2019 року партія Володимира Зеленського здобула більшість місць у парламенті та самостійно сформувала коаліцію й уряд. Монобільшість діє до сьогоднішнього дня.

За даними опитування КМІС, у травні 2024 року правлячу партію "Слуга народу" підтримували 13% українців, водночас 48% не схвалювали її діяльність.

 

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Володимир Зеленський