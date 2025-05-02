Команда Трампа підготувала варіанти посилення тиску на Путіна, - ЗМІ

Американські чиновники розробили для президента США Дональда Трампа варіанти посилення тиску на Росію. Такий крок можливий через небажання диктатора Володимира Путіна завершувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел Bloomberg, у США вже підготували низку варіантів для посилення тиску на Росію. Але співрозмовники видання уточнили, що Трамп поки що не ухвалив рішення, оскільки США не припиняють дипломатичні зусилля для досягнення миру між Україною та Росією. Також вони відмовилися деталі можливих кроків. Остаточне рішення - за Трампом. Bloomberg нагадує, що Україна та її союзники наполягають на посиленні тиску на Москву, зокрема й через додаткові обмеження на експорт енергоносіїв і нафтові доходи, щоб змусити Росію погодитися на безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.