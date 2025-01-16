Команда Трампа готує жорсткі санкції проти Москви для примусу до миру, - Bloomberg

Адміністрація Джо Байдена 10 січня ввела найбільш руйнівні санкції проти торгівлі російською нафтою. Цей крок створив відкрите питання про те, як Трамп ставиться до цих заходів, з огляду на його прихильність швидкому припиненню війни Росії проти України.

За інформацією Bloomberg, команда Трампа розглядає два основні підходи. Один, якщо нова адміністрація вважатиме, що закінчення війни вже близько, включає деякі заходи на користь санкціонованих російських виробників нафти, які могли б допомогти укласти мирну угоду. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, ще більше посилюючи тиск для збільшення важелів, сказали джерела.

Плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і в кінцевому підсумку залежать від самого обраного президента, кажуть джерела. Минулого тижня Трамп сказав, що готується зустріч із Володимиром Путіним, що підвищує ймовірність можливих переговорів у найближчому майбутньому про припинення війни.

В обговоренні стратегії беруть участь деякі з кандидатів до кабінету Трампа, а також колишні чиновники з санкцій у його першій адміністрації. Також опитуються кілька консервативно налаштованих аналітичних центрів.

Як зазначає Bloomberg, на слуханнях щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря в середу Марко Рубіо назвав санкції ключовим важелем, який може привести до мирного врегулювання.

Для команди Трампа агресивніша російська політика може призвести до жорсткішого застосування вторинних санкцій щодо торгівлі нафтою, караючи як європейських вантажовідправників, так і азіатських покупців, включно з великими компаніями в Китаї та Індії, кажуть джерела. Інший можливий підхід: наполягати на більш жорстких втручаннях у прохід танкерів, що перевозять російську нафту через життєво важливі датські та турецькі протоки.