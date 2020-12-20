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Команда Байдена рассматривает санкции против РФ за кибератаки, - Reuters

Автор: Артур Родивилов

Команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает вариант введения новых санкционных мер против России. После вступления на пост глава Белого дома рассмотрит несколько вариантов наказания РФ за взлом правительственных агентств и компаний США.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По его словам, ответ США должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников.

Однако санкционные меры в то же время должны позволить избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами. В качестве ответа США Байден может рассмотреть: экономические меры и ответные кибератаки против России.

"Для создания эффективного сдерживания и снижение вероятности кибершпионажа в будущем", - цитирует источник агентство.

Ранее сообщалось, что хакеры, которые работают, вероятно, на российское правительство, сломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступный трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли про хакерские атаки. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) выявило хакерскую атаку на правительственные сети.

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