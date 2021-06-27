Колумбия заплатит 800 тысяч долларов за информацию об обстреле вертолета с президентом

Власти Колумбии готова заплатить до 3 млрд песо (796 тысяч долларов) за информацию, которая поможет разыскать лиц, которые обстреляли вертолет с президентом Иваном Дуке. Тогда никто не пострадал.

Об этом заявил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, что позволяет найти виновных в этом террористическом нападении", - заявил он.

Президент пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками в стране.

Накануне неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны, глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос и другие чиновники. Никто не пострадал.