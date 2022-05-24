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Колумбия направит специалистов по разминированию для обучения украинских военных

Фото: Колумбия направит специалистов по разминированию для обучения украинских военных (twitter.com/Diego_Molano)
Автор: Артур Родивилов

Колумбия направит специалистов по разминированию для обучения украинских военнослужащих. Они не будут находиться на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Диего Молано.

По словам Молано, колумбийские специалисты "будут находиться в одной из соседних стран, входящих в НАТО".

"11 военных инженеров армии Колумбии будут обучать украинских солдат военному разминированию", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проведении переговоров со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке Маркесом. Он выразил благодарность Боготе за поддержку.

Отметим, вчера министр обороны США Ллойд Остин провел второе заседание Контактной группы по Украине с министрами обороны более 40 стран. На ней шла речь о военной поддержке Украины. К этой встрече присоединилась Колумбия.

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Колумбия