Колумбия направит специалистов по разминированию для обучения украинских военных

По словам Молано, колумбийские специалисты "будут находиться в одной из соседних стран, входящих в НАТО".

"11 военных инженеров армии Колумбии будут обучать украинских солдат военному разминированию", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проведении переговоров со своим колумбийским коллегой Иваном Дуке Маркесом. Он выразил благодарность Боготе за поддержку.

Отметим, вчера министр обороны США Ллойд Остин провел второе заседание Контактной группы по Украине с министрами обороны более 40 стран. На ней шла речь о военной поддержке Украины. К этой встрече присоединилась Колумбия.