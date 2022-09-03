В Колумбии восемь полицейских погибли в результате взрыва бомбы

Он также выразил соболезнования семьям погибших. Петро назвал произошедшее саботажем работы по установлению мира в стране.

"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", - заявил глава государства.

Глава полиции Колумбии Энри Санабриа указал, что в Сан-Луис были направлены сотрудники для проведения расследования.

Напомним, в прошлом году вооруженные боевики убили по меньшей мере 13 мексиканских полицейских в засаде в центральном штате Мехико. Нападение стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности, потрясших страну за последние годы.