В Колумбии восемь полицейских погибли в результате взрыва бомбы
Фото: в Колумбии восемь полицейских погибли в результате взрыва бомбы (Getty Images)
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что в Сан-Луисе неизвестные установили бомбу на маршруте полицейской машины, в результате восемь человек погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он также выразил соболезнования семьям погибших. Петро назвал произошедшее саботажем работы по установлению мира в стране.
"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", - заявил глава государства.
Глава полиции Колумбии Энри Санабриа указал, что в Сан-Луис были направлены сотрудники для проведения расследования.
Напомним, в прошлом году вооруженные боевики убили по меньшей мере 13 мексиканских полицейских в засаде в центральном штате Мехико. Нападение стало одним из самых ужасных массовых убийств сотрудников сил безопасности, потрясших страну за последние годы.
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