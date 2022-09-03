У Колумбії вісім поліцейських загинули унаслідок вибуху бомби

Президент Колумбії Густаво Петро повідомив, що в Сан-Луїсі невідомі встановили бомбу на маршруті поліційної машини, в результаті вісім людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він також висловив співчуття сім'ям загиблих. Петро назвав подію саботажем роботи зі встановлення миру в країні.

"Я категорично засуджую напад з використанням вибухових пристроїв, в результаті якого загинули вісім поліціянтів в Сан-Луїсі", - заявив глава держави.

Глава поліції Колумбії Енрі Санабріа вказав, що в Сан-Луїс були направлені співробітники для проведення розслідування.

Нагадаємо, минулого року Збройні бойовики вбили щонайменше 13 мексиканських поліціянтів у засідці в центральному штаті Мехіко. Напад став одним з найжахливіших масових вбивств співробітників сил безпеки, що потрясли країну за останні роки.