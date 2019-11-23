В Колумбии произошел взрыв у полицейского участка, есть погибшие

Фото: на месте взрыва (eltiempo)

Трое погибли и еще 10 ранены

В колумбийском городе Сантандер-де-Киличао вечером 22 ноября произошел взрыв вблизи полицейского участка, в результате чего трое правоохранителей погибли и еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tiempo.

Как сообщается, около 20:45 по местному времени вблизи отделения полиции взорвался заминированный грузовик. После этого в городе прогремели еще 2 взрыва, что повлекло отключение электричества во всем муниципалитете Сантандер-де-Киличао.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере трое сотрудников полиции, еще 10 человек были травмированы. В муниципалитете был введен комендантский час до 23:30.

Секретарь местных властей Хайме Асприлья рассказал, что к взрыву могут быть причастны "обычные злоумышленники", которые воспользовались волной протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии произошел теракт в городе Эль-Баб, что вблизи границы с Турцией. Вблизи автобусной станции взорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой. В результате взрыва погибли 18 мирных жителей и еще 27 получили ранения.